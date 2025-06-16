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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Haziran 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak 9.350,01 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,14 düşerek 39,36 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,56 ile 4.304,09 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        16 Haziran 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,41 yükseliş ile 9.350,01 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        263.75
        -5.38 %
        9.898.556.027
        A
        59.50
        0.51 %
        7.044.952.333
        A
        141.50
        -2.21 %
        7.044.249.872
        Y
        27.50
        -0.58 %
        6.540.437.608
        E
        24.80
        -0.40 %
        6.131.016.675
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        8.80
        10.00 %
        12.170.545
        G
        11.20
        9.91 %
        185.521.853
        D
        6.61
        8.18 %
        61.232.357
        K
        49.60
        7.41 %
        342.110.874
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        35.14
        -9.99 %
        144.443.266
        E
        207.40
        -9.98 %
        10.622.821
        G
        228.90
        -9.97 %
        1.334.546.322
        G
        345.50
        -9.97 %
        242.103.756
        A
        9.08
        -9.74 %
        8.858.733
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Haziran 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,14 düşerek 39,36 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,24 yükselerek 45,66 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,36
        -0,14 %
        E
        EUR/TRY
        45,66
        0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Haziran 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,80 azalış ile 3.404,93 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,56 düşüşle 4.304,09 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.037,19 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.062,68 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.404,93
        -0,80 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.304,09
        -0,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.062,68
        -0,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.037,19
        -0,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,88 değer kazanarak 107.614,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,76 yükselerek 2.642,64 dolardan işlem gördü.

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