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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 10 Temmuz 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 10 Temmuz 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (10 Temmuz 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,61 değer kazanarak 10.331,31 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 40,07 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 değer kazanarak 4.274,49 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 10 Temmuz 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde günü 10.331,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,61 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SMRVA,PRKAB,ADESE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NATEN,EMKEL,MEGAP oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.135.555.650.25 TL), ISCTR (8.036.315.734.75 TL), YKBNK (6.750.490.836.02 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        291.00
        1.48 %
        10.135.555.650
        I
        14.95
        4.11 %
        8.036.315.735
        Y
        34.26
        1.66 %
        6.750.490.836
        E
        27.26
        1.34 %
        6.059.594.721
        S
        92.00
        -0.65 %
        5.650.166.256
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        196.90
        10.00 %
        767.048.254
        T
        30.80
        10.00 %
        82.194.728
        A
        11.55
        10.00 %
        1.002.386.684
        E
        31.74
        9.98 %
        162.420.918
        I
        40.98
        9.98 %
        305.952.280
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        49.10
        -9.99 %
        2.457.251.309
        E
        40.54
        -9.99 %
        504.890.104
        M
        5.80
        -9.94 %
        19.778.654
        R
        116.00
        -9.94 %
        391.770.319
        G
        216.90
        -9.55 %
        489.594.746
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Temmuz 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 40,07 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 46,91 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,07
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        46,91
        -0,15 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Temmuz 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,21 artış ile 3.320,74 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 4.274,49 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.988,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.869,68 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.320,74
        0,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.274,49
        0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.869,68
        0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.988,73
        0,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,07 yükseliş ile 111.231,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,60 artış ile 2.772,80 dolar.Brent Petrol ise 69,05 dolar

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