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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (17 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (17 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,46 değer kazanarak 10.370,71 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,29 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,34 değer kaybederek 4.317,71 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (17 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        17 Temmuz 2025 Perşembe, BIST 100 günü 2,46 yükselerek 10.370,71 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10386.8000 puandan işlem görürken en düşük 10178.3500 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMKEL,MMCAS,VAKFN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MEGAP,SODSN,HURGZ oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.571.043.464.00 TL), YKBNK (8.036.870.274.76 TL), ISCTR (7.824.053.111.14 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        289.25
        1.49 %
        8.571.043.464
        Y
        33.30
        4.52 %
        8.036.870.275
        I
        14.64
        3.90 %
        7.824.053.111
        A
        67.85
        3.67 %
        6.308.137.484
        K
        168.30
        4.53 %
        6.219.936.756
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        44.22
        10.00 %
        468.122.784
        M
        38.50
        10.00 %
        2.279.554
        V
        2.86
        10.00 %
        383.586.072
        E
        88.65
        9.99 %
        170.956.995
        S
        177.50
        9.98 %
        205.622.952
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        6.06
        -5.16 %
        26.613.123
        S
        105.00
        -4.63 %
        6.694.151
        H
        6.40
        -4.48 %
        71.110.324
        U
        1,086.00
        -4.40 %
        17.536.993
        Y
        5.30
        -3.99 %
        7.432.432
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Temmuz 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 40,29 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 46,83 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,29
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        46,83
        -0,17 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Temmuz 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,30 değer kaybederek 3.337,21 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,34 değer kaybederek 4.317,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.059,45 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.151,46 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.337,21
        -0,30 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.317,71
        -0,34 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.151,46
        -0,34 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.059,45
        -0,34 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,53 azalış ile 118.553,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,47 yükseliş ile 3.407,43 doları buldu. Brent Petrol ise 69,00 dolar

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