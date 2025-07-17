Piyasa raporu (17 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

17 Temmuz 2025 Perşembe, BIST 100 günü 2,46 yükselerek 10.370,71 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10386.8000 puandan işlem görürken en düşük 10178.3500 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMKEL,MMCAS,VAKFN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MEGAP,SODSN,HURGZ oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.571.043.464.00 TL), YKBNK (8.036.870.274.76 TL), ISCTR (7.824.053.111.14 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Temmuz 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 40,29 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 46,83 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (17 Temmuz 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,30 değer kaybederek 3.337,21 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,34 değer kaybederek 4.317,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.059,45 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.151,46 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,53 azalış ile 118.553,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,47 yükseliş ile 3.407,43 doları buldu. Brent Petrol ise 69,00 dolar