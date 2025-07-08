Piyasa raporu (08 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

08 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü -1,08 düşerek 9.998,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10203.5800 puandan işlem görürken en düşük 9957.8400 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SELVA,DAGHL,SMRVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ESCAR,TEKTU,TEZOL.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.526.539.733.50 TL), AKBNK (8.119.633.923.95 TL), YKBNK (6.675.485.900.66 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Temmuz 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,15 yükselerek 40,02 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 46,87 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (08 Temmuz 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,18 :artarakazalarak 3.297,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,22 düşüş sonucu 4.236,88 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,22 düşerek 6.927,30 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.624,44.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,03 değer kazanarak 108.406,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,14 yükselerek 2.564,80 dolardan işlem gördü.