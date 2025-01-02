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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (02 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (02 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (02 Ocak 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak 9.961,34 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,23 düşerek 35,29 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,76 ile 3.007,38 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (02 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        02 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,33 yükseliş ile 9.961,34 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BJKAS,KRSTL,TSPOR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUYO,TKFEN,HTTBT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AEFES (10.366.239.894.30 TL), ISCTR (9.452.304.194.13 TL), AKBNK (7.766.644.640.65 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        172.80
        -9.81 %
        10.366.239.894
        I
        14.05
        3.77 %
        9.452.304.194
        A
        66.20
        2.08 %
        7.766.644.641
        T
        287.50
        2.31 %
        7.262.301.279
        Y
        31.80
        3.85 %
        5.355.618.831
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        5.17
        10.00 %
        525.418.706
        K
        6.38
        10.00 %
        170.903.270
        T
        1.10
        10.00 %
        328.597.772
        S
        41.04
        9.97 %
        118.614.152
        A
        13.91
        9.96 %
        22.351.819
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        14.13
        -10.00 %
        12.902.951
        T
        64.85
        -9.99 %
        788.695.282
        H
        46.40
        -9.99 %
        126.987.953
        L
        148.10
        -9.97 %
        175.557.896
        A
        172.80
        -9.81 %
        10.366.239.894
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ocak 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,23 azalış ile 35,29 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,76 düşüş ile 36,38 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,29
        -0,23 %
        E
        EUR/TRY
        36,38
        -0,76 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Ocak 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,90 artış ile 2.648,15 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,76 yükselişle 3.007,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.917,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.608,13 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.648,15
        0,90 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.007,38
        0,76 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.608,13
        0,76 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.917,07
        0,76 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,44 değer kazanarak 96.995,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 4,53 yükselerek 3.481,76 dolardan işlem gördü.

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