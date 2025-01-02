Piyasa raporu (02 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,33 yükseliş ile 9.961,34 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BJKAS,KRSTL,TSPOR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUYO,TKFEN,HTTBT oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AEFES (10.366.239.894.30 TL), ISCTR (9.452.304.194.13 TL), AKBNK (7.766.644.640.65 TL) oldu.