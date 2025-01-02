Piyasa raporu (02 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (02 Ocak 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak 9.961,34 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,23 düşerek 35,29 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,76 ile 3.007,38 liradan işlem gördü.
02 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,33 yükseliş ile 9.961,34 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BJKAS,KRSTL,TSPOR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUYO,TKFEN,HTTBT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AEFES (10.366.239.894.30 TL), ISCTR (9.452.304.194.13 TL), AKBNK (7.766.644.640.65 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
172.80 ₺
|
-9.81 %
|
10.366.239.894
|
14.05 ₺
|
3.77 %
|
9.452.304.194
|
66.20 ₺
|
2.08 %
|
7.766.644.641
|
287.50 ₺
|
2.31 %
|
7.262.301.279
|
31.80 ₺
|
3.85 %
|
5.355.618.831
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.17 ₺
|
10.00 %
|
525.418.706
|
6.38 ₺
|
10.00 %
|
170.903.270
|
1.10 ₺
|
10.00 %
|
328.597.772
|
41.04 ₺
|
9.97 %
|
118.614.152
|
13.91 ₺
|
9.96 %
|
22.351.819
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.13 ₺
|
-10.00 %
|
12.902.951
|
64.85 ₺
|
-9.99 %
|
788.695.282
|
46.40 ₺
|
-9.99 %
|
126.987.953
|
148.10 ₺
|
-9.97 %
|
175.557.896
|
172.80 ₺
|
-9.81 %
|
10.366.239.894
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ocak 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,23 azalış ile 35,29 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,76 düşüş ile 36,38 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,29 ₺
|
-0,23 %
|
E
|
36,38 ₺
|
-0,76 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Ocak 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,90 artış ile 2.648,15 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,76 yükselişle 3.007,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.917,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.608,13 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.648,15 ₺
|
0,90 %
|
3.007,38 ₺
|
0,76 %
|
19.608,13 ₺
|
0,76 %
|
4.917,07 ₺
|
0,76 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,44 değer kazanarak 96.995,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 4,53 yükselerek 3.481,76 dolardan işlem gördü.