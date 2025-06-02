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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (02 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (02 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (02 Haziran 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,12 değer kaybederek 9.008,87 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,03 azalış ile 39,18 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,51 değer kazanarak 4.252,92 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (02 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 02 Haziran 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.008,87 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,12 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUYAS,ETILR,VANGD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LRSHO,BORLS,LYDYE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.404.423.954.40 TL), THYAO (6.373.570.907.00 TL), AKBNK (4.667.160.327.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        25.88
        1.65 %
        6.404.423.954
        T
        275.75
        0.91 %
        6.373.570.907
        A
        52.05
        2.16 %
        4.667.160.328
        I
        10.86
        1.02 %
        3.699.618.321
        K
        143.50
        1.27 %
        3.646.885.365
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        53.90
        10.00 %
        130.558.092
        E
        9.24
        10.00 %
        108.347.274
        V
        38.30
        9.99 %
        12.372.791
        B
        18.50
        9.99 %
        216.592.633
        G
        318.00
        9.94 %
        43.853.154
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        4.32
        -10.00 %
        107.876.706
        B
        90.90
        -10.00 %
        82.557.410
        L
        16,015.00
        -9.99 %
        47.578.603
        R
        118.10
        -9.98 %
        110.649.720
        Y
        23.14
        -9.96 %
        26.307.516
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Haziran 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 39,18 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,64 yükselerek 44,83 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,18
        -0,03 %
        E
        EUR/TRY
        44,83
        0,64 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Haziran 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 2,53 artış ile 3.372,56 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,51 yükselişle 4.252,92 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.953,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.729,04 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.372,56
        2,53 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.252,92
        2,51 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.729,04
        2,51 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.953,53
        2,51 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,39 düşüş ile 104.261,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,87 artış ile 2.532,43 dolar.Brent Petrol ise 64,76 dolar

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