Piyasa raporu (02 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (02 Haziran 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,12 değer kaybederek 9.008,87 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,03 azalış ile 39,18 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,51 değer kazanarak 4.252,92 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 02 Haziran 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.008,87 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,12 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUYAS,ETILR,VANGD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LRSHO,BORLS,LYDYE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.404.423.954.40 TL), THYAO (6.373.570.907.00 TL), AKBNK (4.667.160.327.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.88 ₺
|
1.65 %
|
6.404.423.954
|
275.75 ₺
|
0.91 %
|
6.373.570.907
|
52.05 ₺
|
2.16 %
|
4.667.160.328
|
10.86 ₺
|
1.02 %
|
3.699.618.321
|
143.50 ₺
|
1.27 %
|
3.646.885.365
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
53.90 ₺
|
10.00 %
|
130.558.092
|
9.24 ₺
|
10.00 %
|
108.347.274
|
38.30 ₺
|
9.99 %
|
12.372.791
|
18.50 ₺
|
9.99 %
|
216.592.633
|
318.00 ₺
|
9.94 %
|
43.853.154
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.32 ₺
|
-10.00 %
|
107.876.706
|
90.90 ₺
|
-10.00 %
|
82.557.410
|
16,015.00 ₺
|
-9.99 %
|
47.578.603
|
118.10 ₺
|
-9.98 %
|
110.649.720
|
23.14 ₺
|
-9.96 %
|
26.307.516
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Haziran 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 39,18 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,64 yükselerek 44,83 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,18 ₺
|
-0,03 %
|
E
|
44,83 ₺
|
0,64 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Haziran 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde 2,53 artış ile 3.372,56 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,51 yükselişle 4.252,92 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.953,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.729,04 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.372,56 ₺
|
2,53 %
|
4.252,92 ₺
|
2,51 %
|
27.729,04 ₺
|
2,51 %
|
6.953,53 ₺
|
2,51 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,39 düşüş ile 104.261,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,87 artış ile 2.532,43 dolar.Brent Petrol ise 64,76 dolar