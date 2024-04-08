Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Maldivler tatiline çıktı
Yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelikleri olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil yapmak için bu sefer Maldivleri tercih etti
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Evlenmeleri beklenen ünlü Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler tatiline çıktı. Tatilde Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia da yer aldı.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikte çıktıkları tatilden ayrı ayrı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.
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Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yeğeni Gaia'a ile olan fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.
Fotoğraflar: Instagram
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