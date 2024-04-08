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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Maldivler tatiline çıktı - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Maldivler tatiline çıktı

        Yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelikleri olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil yapmak için bu sefer Maldivleri tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:49
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          Evlenmeleri beklenen ünlü Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler tatiline çıktı. Tatilde Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia da yer aldı.

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          Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikte çıktıkları tatilden ayrı ayrı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.

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          Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yeğeni Gaia'a ile olan fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.

          Fotoğraflar: Instagram

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