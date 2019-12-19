Yaman daha önce yaptığı libido açıklamalarıyla da tepki çekmişti. Yaman, Erkenci Kuş isimli dizide birlikte rol aldıkları Demet Özdemir’le 20. bölümde sevgili olduklarını belirterek, “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk” ifadelerini kullanmıştı.