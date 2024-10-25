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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Pierre Sage: Bu maçı kazanabilirdik - Futbol Haberleri

        Pierre Sage: Bu maçı kazanabilirdik

        Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 01:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 01:06
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        "Bu maçı kazanabilirdik"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fransa ekibi Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Groupama Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sage, "Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'ın ikinci yarıda hızlı hücumlarını iyi yönetemediklerini aktaran Fransız çalıştırıcı, "İkinci yarıda da ani ataklar geliştirdik ancak golü bulamadık. Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik." şeklinde görüş belirtti.

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