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Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, vatani görevini yapmak için İskenderun'a gitmişti. Ünlü oyuncunun oğlu tezkeresini aldı.

28 yaşındaki oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, yemin töreni sonrasında Savaş Zafer'e kavuştu.

"ASLAN PARÇAMI ALDIM"

Gözyaşlarına hakim olmayan ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından "Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun." notuyla yayınladı.

Perihan Savaş ile birlikte nişanlısını karşılamaya giden Melis Ketenci de Savaş Zafer ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Öte yandan nişanlısı Melis Ketenci, kendi doğum gününde Savaş Zafer'e sürpriz yaparak, soluğu ailesiyle birlikte İskenderun'da almıştı. Zafer, Ketenci'yi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyememişti.

"MELİS DE ASKER!"

Perihan Savaş da oğlu ve müstakbel gelininin verdiği pozları, "Kuzularım! Melis de asker..." notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ketenci de o anları, "Asker hatıramızı da şuraya bırakayım..." ifadeleriyle yayınlamıştı.

Fotoğraflar: Instagram