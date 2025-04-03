Pep Guardiola'dan sonra Okan Buruk! 14 yıl sonra...

Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı.

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Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça lig maçında 3-1, Kral Kupası maçında ise 2-1 mağlup etmişti. Okan Buruk, 14 yılın ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.