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        Haberler Dünya Amerika Pentagon, Ukrayna'ya, ABD silahlarını Rus topraklarında kullanma izni iddialarını doğrulamadı | Dış Haberler

        Pentagon, Ukrayna'ya, ABD silahlarını Rus topraklarında kullanma izni iddialarını doğrulamadı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacağı yönündeki haberleri teyit etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 22:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:30
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        "Rusya'ya karşı ABD silahları izni doğru değil"
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        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, kameralara kapalı düzenlenen basın toplantısında gazetecileri bilgilendirdi.

        Hafta sonu ABD medyasında çıkan, Joe Biden yönetiminin Ukrayna konusunda yeni bir adım atarak uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacağı yönündeki haberlere ilişkin sorulan sorulara Singh, "Bu konuda verebileceğim bir detay yok." yanıtını verdi.

        Singh, söz konusu haberleri gördüğünü ancak "doğrulayamayacağını" belirterek ısrarlı sorulara rağmen yorum yapmaktan kaçındı.

        Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirilmişti.

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        Bu kararda, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğu öne sürülmüştü.

        Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendirilmişti.

        Sözcü yardımcısı Singh, 5 Kasım'da yeni ABD Başkanı seçilen Trump'ın kuracağı yeni yönetime devir teslim konusunda Pentagon'da henüz herhangi bir temas olmadığını da belirterek sorunsuz bir geçiş için hazır olduklarını tekrarladı.

        Trump yönetimi tarafından atanan yeni savunma bakanının üst düzey askeri yetkililerin görevlerine son vereceği iddialarıyla ilgili bir soruya da Singh, Trump döneminin sözcüsü olmadığını ve de varsayımsal iddialar hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

        Singh, "Savunma Bakanı ve bütün ordu ABD Başkanının emrinde. Yeni bakan güven sorunu yaşayacağını düşündüğü kişilerle çalışmama hakkına sahip. İstemediklerinin görev yeri mi değişir yoksa tamamen işten mi çıkarılır konusunda hipotezler üzerinden gitmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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