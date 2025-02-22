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        Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Kilit şehidi 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'ya son görev

        Pençe-Kilit şehidi Mustafa Uslu'ya son görev...

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen, 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:41
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        Pençe-Kilit şehidine veda
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada 20 Şubat'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun (25) naaşı, dün akşam Merzifon Havalimanı'na getirildi.

        CENAZE ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNE GELDİ

        DHA'daki habere göre askeri uçakla getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Çorum'un Bayat ilçesine getirildi.

        BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

        Cenazesi bu sabah kara yoluyla Bayat ilçesi Çukuröz köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze köy meydanına getirildi.

        BABA VE ANNESİ GÜÇLÜKLE DURDU

        Şehit Uslu'nun annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu güçlükle ayakta durabildi. Burada düzenlenen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgı, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        Öğle namazının ardından meydanda kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Uslu, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        #Şehit Mustafa Uslu
        #Son dakika haberler
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