HABERTURK.COM / Reuters

Çin'de patlak veren koronavirüs salgını, uluslararası bir etkinliğe daha damgasını vurdu. Yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda Nisan ayında gerçekleşecek Pekin Otomobil Fuarı ileri bir tarihe ertelendi.

Fuarın hangi tarihte düzenleneceği ise şimdilik belli değil.

Çin'de iptal edilen bir diğer otomobil etkinliği de Formula 1 yarışları oldu. 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek F1 Çin Grand Prix'in geçtiğimiz hafta ileri bir tarihe ertelendiği ortaya çıkmıştı.

Pekin Otomobil Fuarı, koronavirüs salgını yüzünden iptal edilen ilk uluslararası etkinlik değil. Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) de koronavirüs salgını sebebiyle önceki günlerde iptal edilmişti.

MWC'nin iptali, etkinlikte dünyaya yüzünü göstermesi planlanan yerli otomobili de etkilemişti.