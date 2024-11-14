Pegasus, yurt dışına 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş seferleri düzenleyecek. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı 5 Euro olarak ücretlendirilecek. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası süresi ve seyahat tarihi...