Emel Totan'ın şikâyeti üzerine köpeği öldürdüğü iddia edilen Süleyman Teksoy gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Teksoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde geçen yıl nisan ayında Emel Totan (25), bir sokak köpeğini sahiplendi. Zemin katta oturan Totan ile bodrum kattaki komşusu Süleyman Teksoy arasında bu nedenle tartışma çıktı. Süleyman Teksoy, Totan'ı, kendisini ve sahiplenip "Paşa" ismini verdiği köpeği öldürmekle tehdit etti. O anlar Emel Totan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Totan, köpeği, evinde beslemeye başladı.

Denizli'de, "Paşa" isimli köpeği tüfekle öldürüp, sahibini de tehdit eden sanık Süleyman Teksoy (68) hakkında açılan davada "emsal bir karar" çıktı.

OLAYDAN 10 GÜN ÖNCE DE ÇEKİÇLE BAŞINA VURMUŞ

Emel Totan, polise verdiği ifadesinde, Süleyman Teksoy'un 10 gün önce de köpeği Paşa'nın başına çekiçle vurduğunu, köpeğini kurtarmak isterken, çekiçle kendisine de saldırdığını ancak yaşlı olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmadığını ve hayvanı tedavi ettirdiğini söyledi.

İFADESİNDE KÖPEĞE ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Tutuklanan Süleyman Teksoy ise ifadesinde, "Bodrum kata taşındıktan sonra köpeklerin merdivene pislemesinden dolayı aşırı derece rahatsız oldum. Emel Totan'ı defalarca uyardım. Olay günü merdiven altına koyduğum eşyaların devrilme sesini duyunca evden ruhsatsız tüfekle çıkıp, köpeğe bir el ateş ettim. Emel Totan köpeği evinde değil, kapımın önünde, merdivende besliyordu. Kendisini köpeğin rahatsız ettiği konusunda uyardım" diyerek suçlamayı kabul edip, Totan'dan şikâyetçi olduğunu söyledi.