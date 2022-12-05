Parti binasında işkence iddiasına 5 tutuklama!

AA'da yer alan habere göre, Furkan Ç. (23) 27 Kasım'da ailesi tarafından yaralı olarak Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Furkan Ç'nin iki bacağında kırık, dilinde, kulağında ve başında çeşitli yaralar tespit edildi.

Adana'da parti binasında ve bir ofiste alıkoydukları gence işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan Anavatan Partisi İl Başkanı Mehmet Üveyik'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Aile, parti binasının ardından Karasoku Mahallesi'ndeki bir ofise götürülen oğullarına işkencenin burada da sürdüğünü, 450 lirası ile kimliğinin gasp edildiğini ve tehditle kendisinden 150 bin lira istendiğini ileri sürdü.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, partinin il başkanı Mehmet Üveyik (44) ile olaya karıştıkları iddiasıyla Eyüp E. (32), Zübeyir A. (30), Suat Ö. (25), Erdal A. (35), Ramazan B. (26) ve Yasin D'yi (23) gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ofiste, yaralı Furkan Ç'ye ait kimlik, ruhsatsız 2 tabanca, 139 uyuşturucu hap ile işkencede kullanıldığı değerlendirilen zımba teli sökücü ve sopa ele geçirdi.