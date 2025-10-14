Paris Hilton, Hatice'yi takip ediyor

Ünlü isimlerin sosyal medyadaki etkileşimleri zaman zaman gündem oluyor. Son olarak Paris Hilton'un Instagram hesabından bir Türk ünlüyü takip etmesi dikkat çekti.

Paris Hilton, toplamda 27 milyon takipçiye sahip. Ancak Hilton’un takip ettiği kişi sayısı sadece 7 bin 493 ve bu isimler arasına sürpriz bir Türk isim de katıldı; şarkıcı Hatice.

Paris Hilton'un Hatice'yi takip ettiği fark edilir fark edilmez, durum sosyal medyada gündem oldu. Hatice de durumu doğrulayarak, "Herhalde şekerim" ifadelerini kullandı.