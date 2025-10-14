Habertürk
        Paris Hilton, Hatice'yi takip ediyor - Magazin haberleri

        Paris Hilton, Hatice'yi takip ediyor

        Paris Hilton'ın, Instagram'da takip ettiği 7.493 kişi arasında şarkıcı Hatice de bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 14.10.2025 - 20:28
        Hatice'yi takip ediyor
        Ünlü isimlerin sosyal medyadaki etkileşimleri zaman zaman gündem oluyor. Son olarak Paris Hilton'un Instagram hesabından bir Türk ünlüyü takip etmesi dikkat çekti.

        Paris Hilton, toplamda 27 milyon takipçiye sahip. Ancak Hilton’un takip ettiği kişi sayısı sadece 7 bin 493 ve bu isimler arasına sürpriz bir Türk isim de katıldı; şarkıcı Hatice.

        Paris Hilton'un Hatice'yi takip ettiği fark edilir fark edilmez, durum sosyal medyada gündem oldu. Hatice de durumu doğrulayarak, "Herhalde şekerim" ifadelerini kullandı.

        #paris hilton

        Yazı Boyutu
