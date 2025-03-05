Panama Kanalı'na ABD'li şirket geliyor

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 2 aydır Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD'ye geçmesi konusunda söylemlerde bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise kanaldaki limanların Çin etkisindeki bir şirket tarafından yönetildiğini iddia etmişti.

Hong Kong merkezli CK Hutchison isimli şirketin bağlı olduğu grup, ABD'li BlackRock şirketi ile Panama Kanalı'ndaki liman işletmelerinin satışı konusunda anlaştı.

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Anlaşmaya göre, BlackRock limanların hisselerini 23 milyar dolar karşılığında satın aldı. Hutchison şirketinin Panama Kanalı'ndaki önemli 2 limanın sahibi olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ise Panama Kanalı'nı geri alacaklarını söyleyerek, kanal konusundaki iddialarını sürdürdü.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir