Pamela Anderson'ın yeni projesi belli oldu

Pamela Anderson'ın yeni rolü belli oldu. Oyunculuk kariyerinde, 'Sahil Güvenlik' dizisiyle ünlenen 57 yaşındaki Anderson, 'Pieces of a Woman'ı çeken Kornél Mundruczó'nun yöneteceği 'Place to Be' filminde rol alacak.

Pamela Anderson'ın yanı sıra Ellen Burstyn ve Taika Waititi'nin de kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerine Avustralya'nın Sidney kentinde başlandı.

Filmin kadrosuna Pamela Anderson'ın katıldığı haberini veren yönetmen Kornél Mundruczó; "Pamela'yı çok seviyorum. O, çok yönlü bir oyuncu ve en son 'The Last Showgirl'deki performansı inanılmazdı. Büyük bir cesaretle oynadı ve onunla çalışacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Pamela Anderson, efsanevi bir final gösterisine çıkan Las Vegas dansçısını canlandırdığı 'The Last Showgirl' filmindeki performansıyla yakın zamanda SAG, Altın Küre ve Gotham Ödülleri’ne aday gösterilmişti.

'Place to Be' filmi, Chicago’dan New York’a uzanan hikayesinde, kaybolan bir yarış güvercinini evine geri getirmeye çalışan, katı kuralları olan Brooke (Ellen Burstyn) ile kafa karışıklığı yaşayan boşanmış Nelson’ın (Taika Waititi) yaşadıklarına odaklanıyor.

2023'te makyaj yapmayı bıraktığını açıklayan Pamela Anderson, geçmişte izleyicilerin karşısına, ağır makyajı ve kabarık saçlarıyla çıkıyordu

Pamela Anderson, filmde Brooke’un kızı Molly’yi canlandıracak. Molly, ikinci evliliğinin bitmesinin ardından hayata yeniden tutunmaya çalışmaktadır. Yaşlı annesini emekli bir tesise yerleştirmek konusunda direnç gösteren Molly, annesini nerede yaşatacağı konusunda kaygılar duyar.

Pamela Anderson, 'Place to Be'nin yanı sıra yakında 'Naked Gun' filminin yeniden çekiminde başrol oynayacak.