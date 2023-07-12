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Gelişmekte olan Asya ülkeleri arasında yer alan Pakistan’da nüfusun yaklaşık %70’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Peki, Pakistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Pakistan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Pakistan Nerede?

Pakistan hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Asya’nın güneyinde yer alan ve sahip olduğu nüfusla dünyanın en büyük beşinci ülkesi konumunda olan Pakistan; doğuda Hindistan, batıda Afganistan, güneybatıda İran, güneyde ise Çin ile çevrilidir.

Bağımsızlığını kazandığı 1949 senesinden önceki tarihi Hindistan ile paralel olan Pakistan; tıpkı Hindistan gibi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 15 Ağustos 1947 senesinde bağımsız ve egemen bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Pakistan, başlangıçta Britanya’ya bağlı bir dominyon olarak varlığını sürdürse de 1956 senesinde cumhuriyeti ilan etmiştir ve aynı yıl kabul edilen bir anayasa ile Pakistan İslam Cumhuriyeti adını almıştır. Günümüzde dünyanın en büyük altıncı askeri gücü olarak da kabul edilen Pakistan; Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü gibi birçok organizasyona da üyedir.

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Pakistan Başkenti

Pakistan’ın başkenti İslamabad’dır. 1960’lı yıllarda Karaçi’nin yerine başkent olması için inşa edilen İslamabad; 1963 senesinde yerleşime açılmış ve 1966 senesinde de ülkenin yeni başkenti olarak ilan edilmiştir. Hem modern bir anlayışla hem de geleneksel İslam mimarisiyle inşa edilen bu yeni başkent, ülkenin sadece siyasi merkezi değil bunun yanında ekonomi, kültür, eğitim gibi alanlarda da en önemli şehri halini almıştır.

Pakistan Nüfusu

2023 verilerine göre Pakistan’ın nüfusu 240 milyon 361 kişiden meydana gelmektedir. Sahip olduğu bu nüfusla Endonezya’dan sonra en kalabalık Müslüman ülke olan Pakistan; aynı zamanda dünyanın da en kalabalık beşinci ülkesi olarak da öne çıkmaktadır. Birden fazla dil, etnik grup ve mezhebe ev sahipliği yapan Pakistan’da, nüfusun yaklaşık %45’ini Pencabiler, %15’ini Peştunlar, %15’ini Sindhiler, %10’unu Seraikiler, %8’ini Muhacirler ve %4’ünü ise Beluciler oluşturmaktadır. Pakistan’da yaşayan nüfusun yaklaşık %97’si ise Müslümanlardan meydana gelmektedir.

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Pakistan Para Birimi

Çoğu Asya ülkesindeki gibi Endonezya’da kullanılan resmi para birimi de rupidir. Endonezya rupisi ismiyle tanımlanan bu para birimi, 1947 senesinden itibaren kullanılmaktadır.

Pakistan Bayrağının Anlamı

Tarihte ilk kez 1906 yılında, Hindistan’da yaşayan Müslümanları temsil etmesi için Türk bayrağından esinlenilerek hazırlanan bu bayrak, 11 Ağustos 1947 tarihinde resmen ilan edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Yeşil bir zemin üzerinde yer alan beyaz ay ve yıldızdan meydana gelen Pakistan bayrağındaki yeşil renk; İslamiyet’i, beyaz renk; diğer inançları, hilal; sürekli bir ilerlemeyi, yıldız ise geleceği ve aydınlığı sembolize etmektedir.

Pakistan Şehirleri

Azad Keşmir Bölgesi, Belucistan Bölgesi, Kuzeybatı Pakistan Bölgesi, Punjab Bölgesi ve Sind Bölgesi olmak üzere beş farklı bölgeye ayrılan Pakistan’da çok sayıda şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

İslamabad

Karaçi

Rahol

Ravalpindi

Multan

Pakistan Türkiye Saat Farkı

Pakistan ile Türkiye arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Pakistan’dan 2 saat daha geridedir.