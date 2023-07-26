Özlem Tekin, sırra kadem bastı

Rock şarkıcısı Özlem Tekin, 2018'de aldığı radikal kararla Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı sürmeye başladı.

SON PAYLAŞIM 2013'TE

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını dile getiren Özlem Tekin, kendisini eski 'Eski Türk Rock Star' olarak tanımladığı sosyal medya hesabından en son paylaşımı 28 Ağustos 2013'te yaptı. Zira Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzaklaşmıştı.