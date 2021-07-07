6 yıldır meslektaşı Burak Yamantürk ile beraberlik yaşayan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurdu. Şu anda 4 aylık hamile olan Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün yakında evleneceği iddia ediliyor.
ÖZGE ÖZPİRİNÇİ KAÇ YAŞINDA? BİYOGRAFİSİ
Özge Özprinçci 35 yaşındadır. 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu.
Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Kanal D'de Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.
Kanal D'de Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show TV'de yayınlanan duygusal, dram, gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı.
Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.
Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı
Kayıp filminde de rol almıştır. Star Tv'de Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır.
2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. 2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.
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