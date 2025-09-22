Habertürk
        Özel, İskandinav ve Baltık büyükelçileriyle buluştu | Son dakika haberleri

        Özel, İskandinav ve Baltık büyükelçileriyle buluştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 22:48 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:48
        Özel, İskandinav ve Baltık büyükelçileriyle buluştu
        CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, Norveçin Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarderin ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldığı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
