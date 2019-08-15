15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA'nın haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı sürat teknesiyle çarptığı kadının yaralanmasına neden olan Yeşilçam oyuncularından Göksel Arsoy'un kendisi gibi oyuncu oğlu Remzi Gökhan Arsoy, kazanın güvenlik güçleri arayana kadar farkında olmadığını söyledi.
Remzi Gökhan Arsoy, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın yaşandığı gün, eşiyle beraber evlerine yakın bir koyda denize girdiklerini ve daha sonra da tekneleriyle dönüşe geçtiklerini anlattı.
Dönüş için yıllardır kullandığı güzergahı izlediğini kaydeden Arsoy, önünü daha iyi görebilmek için tekneyi kullanırken ayağa kalkmış olmasına rağmen denizdeki kişiyi fark edemediğini savundu.
Arsoy, "Olaydan yaklaşık 1 saat sonra sahil güvenlikten telefon geldi, 'Gökhan Bey gelir misiniz bilginize başvuracağız' dediler. Tabii ki dedim ve gittim. Böyle bir kazanın gerçekleştiğini orada öğrendim." diye konuştu.
Teknenin çarpması nedeniyle Gülseren Aydoğan'ın yaralandığı bilgisini aldığını aktaran Arsoy, tedavisi hastanede devam eden Aydoğan'ın kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.
Arsoy, "İyileşme sürecinden sonra inşallah normal hayatına da devam edecek. Bunun adı bir kaza. 'Kaçtı' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ben arandıktan sonra hemen gittim. Hastaneye de üç kez eşimle gittim, yaralanan hanımefendinin yakınlarıyla da irtibat halindeyiz. Her zaman onun yanında olduğumu söyledim ve söylemeye de devam ediyorum." dedi.
Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum koyunda, 10 Ağustos'ta arkadaşlarıyla yüzen Gülseren Aydoğan'a, oyuncu Remzi Gökhan Arsoy 8 metrelik sürat teknesiyle çarpmıştı. Yaralanan Aydoğan hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Arsoy, Bodrum Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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