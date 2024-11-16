ÖSYM 2025 sınav takvimi açıklandı! İşte güncel sınav tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayımladı. Üniversite hayali kuran gençlerden devlet kadrolarına yerleşmek isteyen adaylara kadar milyonlarca kişi için kritik öneme sahip olan YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri belli oldu. Sınav tarihlerini öğrenen adaylar, hazırlık planlarını bu tarihler doğrultusunda yapmaya başladı. Başvuru sürecini kaçırmamak için adayların, ÖSYM'nin takvimine uygun hareket etmesi gerekiyor. İşte 2025 yılı sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...
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ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini duyurarak milyonlarca adayın merakını giderdi. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar birçok alanda düzenlenecek olan YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri netleşti. Yılın ilk günlerinden itibaren sınav hazırlıklarına başlayacak olan adaylar, başvuru ve sınav tarihlerine göre planlamalarını yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin paylaştığı bu takvimi takip ederek başvurularını zamanında gerçekleştirebilecek. İşte 2025 sınavlarına dair tüm ayrıntılar...
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ÖSYM 2025 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025
MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS NE ZAMAN?
YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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TUS NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
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ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 6 Temmuz 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025
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DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.