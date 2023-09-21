Orta Çağ'ın çok ilginç bir yer olduğunu kanıtlayan dönemin tuhaf uygulamaları

HAYVANLAR İŞLEDİKLERİ SUÇA KARŞI MAHKEMEYE ÇIKIYORDU

Orta Çağ'da yaşam zor olabilirdi ve bu sadece insanlar için geçerli değildi. Tıpkı iki ayaklı sahipleri gibi, büyükbaş hayvandan böceğe kadar her türlü hayvan, yasayı ihlal ettiğinden şüphelenildiği takdirde yargılanıyordu.

Şimdiye kadar en azılı suçlular, vücut parçalarını çiğnemek ve hatta çocukları yemekle suçlanarak mahkum edilen domuzlardı. Çoğu suçlu bulundu ve asılarak ya da kazığa bağlanıp yakılarak ölüm cezasına çarptırıldı.