Orta Çağ'ın çok ilginç bir yer olduğunu kanıtlayan dönemin tuhaf uygulamaları
Orta Çağ; düşünce tarzı ve ilginç gelenekleri ile her zaman tarihin odak noktası olmuştur. Dönemin dini ve siyasi olayları, sadece günlük yaşamın şekillenmesini değil; birkaç yüzyılın da kurallarını belirlemiştir.
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HAYVANLAR İŞLEDİKLERİ SUÇA KARŞI MAHKEMEYE ÇIKIYORDU
Orta Çağ'da yaşam zor olabilirdi ve bu sadece insanlar için geçerli değildi. Tıpkı iki ayaklı sahipleri gibi, büyükbaş hayvandan böceğe kadar her türlü hayvan, yasayı ihlal ettiğinden şüphelenildiği takdirde yargılanıyordu.
Şimdiye kadar en azılı suçlular, vücut parçalarını çiğnemek ve hatta çocukları yemekle suçlanarak mahkum edilen domuzlardı. Çoğu suçlu bulundu ve asılarak ya da kazığa bağlanıp yakılarak ölüm cezasına çarptırıldı.
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Ancak yasanın acısını hisseden sadece domuzlar değildi. 1474'te bir mahkeme, bir horozu yumurtlamak gibi "doğal olmayan bir suç"tan suçlu buldu. Hatta, istenmeyen fareler sıklıkla ev sahiplerinin uyarı mektuplarıyla karşılaşıyordu.
- 3
SOYTARILAR DOKUNULMAZ GİBİYDİLER
Soytarıların, ağızlarından çıkan her şey kraliyet emriyle "şaka" olarak kabul edildiğinden, sarayın lordlarına ve hanımlarına iftira atmaktan kurtulabiliyor ve bunu yapmanın kesinlikle yasak olduğu bir dönemde siyasi görüşlerini dile getirebiliyorlardı.
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- 4
KADINLAR KAŞLARINI VE KİRPİKLERİNİ ALIYORDU
Orta Çağ zamanında; alın, yüzlerin merkez noktası olarak görüldüğünden, kadınlar bunu vurgulamak için kirpiklerini ve kaşlarını alırlardı. Bazıları o kadar kararlıydı ki mükemmel bir oval yüz elde etmek için saç çizgilerini yolardı.
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ERKEKLERİN İLGİNÇ BİR MODA ANLAYIŞI VARDI
Zengin kitle için üstünlüğü göstermek önemli bir noktaydı ve bunun en büyük ölçütünü kıyafetler oluşturuyordu. Toplumun seçkin erkekleri uzun, sivri uçlu ayakkabılar gibi çeşitli alışılmadık moda trendleri ile Avrupa'yı kasıp kavurdu. Ayakkabılar ne kadar uzun olursa, giyenin zenginliği ve dolayısıyla sosyal sıralaması da o kadar yüksek olurdu. Bazı ayakkabılar o kadar uzundu ki balina kemiğiyle takviye edilmesi gerekiyordu.
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14. yüzyılın sonlarında erkekler açık kıyafetler ve tehlikeli derecede kısa tunikler giyiyorlardı. Bu trendi, erkek pantolonunun ön kısmına takılan, erkeksiliği vurgulayacak halde şekillendirilmiş ve dolgulu bir kese olan kod parçası takip etti.
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- 7
SARAY GÖREVLERİ EVLİLİKLERİN TEMEL TAŞIYDI
Orta Çağ'da, evlilikler genelde siyasi oyunların bir sonucu olarak yapılırdı. Birçok kişi, sevmediği insanla strateji kurabilmek için evlenirdi ve aşk evliliği pek görülen bir şey değildi.
Evliliklerde ortaya çıkan sevgi boşluğu, saray görevlileri tarafından doldurulurdu. Lordlar ve leydiler; eşleri ile yapamadığı dans etme, eğlenme, el ele tutuşma gibi eylemleri saray görevlileri ile yapardı. Buradaki tek katı kural; cinsellik kesinlikte yasaktı çünkü bu sadece eşe özel olabilecek bir şeydi.
Kaynak: Live Science