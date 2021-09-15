Orman yangınları çam balını vurdu

Son üç yıldır küresel iklim değişikliği sonrası kurak bir çam balı sezonu geçiren üreticiler, çam balı üretim sahaları olan Marmaris, Köyceğiz ve Milas’taki orman yangınlarının rekolteyi daha da aşağıya çektiğini söylediler.
Muğla yöresinde orman yangınının çıkmadığı tek çam balı üretim sahası olan Menteşe’nin kırsal Kıran ve Sarnıç mahalleleri ile Ula’nın Akyaka mahallesine geçen yıllarda yaklaşık Muğla ve dışarıdan 6 milyon arı konaklıyordu. Türkiye arı kovan miktarının yüzde 75’inin Ağustos ve Ekim aylarında çam balı için konakladığı Muğla’ya yerli üretici dışında diğer illerden çam balı üretimi için gelen olmadı.
"ÇAM BALI ÜRETİMİ İÇİN ÇAMLARDA BÖCEK YOK"
Kıran Mahallesinde çam balı üretimi için Köyceğiz ilçesinden gelen İlyas Kara, her yıl çam balı üretimi için Marmaris’e gittiğini, bu yıl orman yangınları nedeniyle Menteşe’nin Kıran mahallesine geldiğini söyledi. 1979 yılından bu yana gezginci arıcılık yaptığını belirten Kara, "Geçen yıl ve bu yıl çok sıkıntılı geçiyor. Bu yıl daha iyi olur düşüncesiyle ümit ediyorduk fakat yangınlar müthiş bir şekilde etkiledi. Birçok arıcımız dağıldı."
"Kıran bölgesinde çok arıcımız olurdu. Şu anda kimse yok. Sadece yakın köylerden gelenler var. Diğer illerden gelen yabancı arıcı yok. Dün buradan 4-5 kamyon arı sarıldı. Köyceğiz’e doğru gittiler ama kovanların içinde arı kalmadı. Bu sene dörtte bir ancak alırız. Bir kesim alırız. O da 60-70 teneke yapar. Bu da bizim masraflarımızı kurtarmaz. Umut, hepimiz bekliyoruz. Ekim’den sonra ümit olmaz. Basra böceği çok az bu bölgede Kıran bölgesinde var sadece. Marmaris’te yok zaten çünkü yangın nedeniyle çam balı üretimi için çamlarda böcek yok. Arıların bal yapması için öncelikle havaların yağması lazım. Dün yağmurdan ümitliydik, olmadı. Bugün de yağış var denildi yine bekliyoruz. Yağmur olursa belki olabilir” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!