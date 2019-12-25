Geçtiğimiz yıllarda yine Tiyatro Keyfi’nde Kemal Başar ile Ted Bundy’yi oynayan Orhan Kılıç, bu kez de Cyrano De Bergerac olarak seyirci karşısına çıkacak.

Hakkı Ergök’ün Edmond Rostand’ın dev eserinden yola çıkarak yazdığı, uluslararası yönetmen Kemal Başar’ın sahneye koyduğu rock kabare tarzındaki oyunda Kılıç'a genç oyuncular Dilhan Aras ve Demircan Kaçel eşlik ediyor.

10 Ocak'ta Bahariye’deki Tiyatro Ak'la Kara’da prömiyer yapacak oyunun özgün müzikleri Nurkan Renda'ya ait.

Dünyada ilk kez rock kabare tarzında sahnelenecek interaktif müzikalin kostümlerini ise ünlü tasarımcı Canan Göknil hazırladı.

Cyrano De Bergerac'ın maskı ise; tiyatro tasarım ve kostüm dalında pek çok ödülün sahibi Candan Seda Balaban tarafından yapıldı.

Cyrano De Bergerac 10 Ocak'ta Bahariye Ak'la Kara Tiyatrosu'ndaki prömiyerin ardından İstanbul ve Anadolu turneleriyle seyirci karşısında olacak.

İlk turne 24 Ocak’ta Bursa’daki Podyum Sanat Mahal gösterimi ile gerçekleşecek.