16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Orhan Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, Twitter hesabı üzerinden, "Şu an Urla'da emniyet tarafından "hakkınızda soya var" diyerek gözaltına alındım" şeklinde bir paykaşımda bulundu. Haber 7 yazarına hakaret ettiği gerçeksiyle gözaltına alınan Orhan Aydın 7.5 saat aranın ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
ORHAN AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Orhan Aydın 27 Eylül 1947 yılında dünyaya gelmiştir. Tiyatro sanatçısı birçok dizi ve filmde de rol almıştır. İşte Orhan Aydın'ın filmografisi...
Dizi
Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz
Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012
Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011
Yerden Yüksek 2010
Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010
Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010
Emret Komutanım 2005
Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005
Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004
Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004
Fişgittin Bey 2003
Ankara Yollarında 2002
Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001
Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999
İkinci Bahar 1998
Kurtuluş (General Dimaras) 1996
Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993
Gerçek Kesit 1993
Deniz Gurbetçileri 1991
Ana (Sivri Zeka) 1991
Yaprak Dökümü (Vehbi)1987
Sinema
Barınak (Sinan Baba) 2012
Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011
10 Saatte Büyümek Kısa film 2010
Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992
Deniz (film)1987
Muhteşem İkili 1986
Hesap Günü 1986
Muhteşem1985
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!