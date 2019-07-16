Orhan Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, Twitter hesabı üzerinden, "Şu an Urla'da emniyet tarafından "hakkınızda soya var" diyerek gözaltına alındım" şeklinde bir paykaşımda bulundu. Haber 7 yazarına hakaret ettiği gerçeksiyle gözaltına alınan Orhan Aydın 7.5 saat aranın ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

ORHAN AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Orhan Aydın 27 Eylül 1947 yılında dünyaya gelmiştir. Tiyatro sanatçısı birçok dizi ve filmde de rol almıştır. İşte Orhan Aydın'ın filmografisi...

Dizi

Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz

Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012

Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011

Yerden Yüksek 2010

Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010

Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010

Emret Komutanım 2005

Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005

Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004

Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004

Fişgittin Bey 2003

Ankara Yollarında 2002

Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001

Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999

İkinci Bahar 1998

Kurtuluş (General Dimaras) 1996

Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993

Gerçek Kesit 1993

Deniz Gurbetçileri 1991

Ana (Sivri Zeka) 1991

Yaprak Dökümü (Vehbi)1987

Sinema

Barınak (Sinan Baba) 2012

Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011

10 Saatte Büyümek Kısa film 2010

Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992

Deniz (film)1987

Muhteşem İkili 1986

Hesap Günü 1986

Muhteşem1985