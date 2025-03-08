Ordu merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçeleri ile Konya'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50 senet, 15 çek, müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, vekaletname ile alacak verecek kaydı bulunan doküman ele geçirildi.

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Gözaltına alınan E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.