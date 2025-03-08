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        Haberler Gündem Güvenlik Ordu merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu

        Ordu merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 03:25 Güncelleme: 08.03.2025 - 03:25
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        Ordu merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu
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        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçeleri ile Konya'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

        AA'nın haberine göre; belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50 senet, 15 çek, müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, vekaletname ile alacak verecek kaydı bulunan doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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