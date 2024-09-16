Ordu-Giresun Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapanıyor! Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?
Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı geçici bir süreliğine kapanıyor. Havalimanında bakım ve onarım ve zemin işaretlemeleri çalışması yapılacak. Peki, Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
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Ordu-Giresun Havalimanı; bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapanıyor. Çalışmalar tamamlandığı 5 uçak park sahası 9'a çıkacak ve mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilecek. Peki, Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman ne zaman kapanacak, son uçuş ne zaman ve çalışmalar ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
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ORDU GİRESUN HAVALİMANI NEDEN UÇUŞLARA KAPANIYOR?
Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" ihalesi yapıldı.
Ordu-Giresun Havalimanı'na yer teslimi yapılan yüklenici firma, iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısım bakım ve onarımları ile zemin işaretlemelerini gerçekleştirecek.
Çalışma bitiminde 5 uçak park sahası 9'a çıkmış, mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilmiş olacak.
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ORDU GİRESUN HAVALİMANI NE ZAMAN KAPANACAK VE AÇILACAK?
Ordu-Giresun Havalimanı, bu akşam 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak seferin ardından 16 Eylül-5 Kasım tarihleri arasında uçuşlara kapatılacak.
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