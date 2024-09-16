Ordu-Giresun Havalimanı; bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapanıyor. Çalışmalar tamamlandığı 5 uçak park sahası 9'a çıkacak ve mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilecek. Peki, Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman ne zaman kapanacak, son uçuş ne zaman ve çalışmalar ne zaman bitecek? İşte, detaylar...