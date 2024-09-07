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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Onur Taştan judoda paralimpik 5'incisi! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Onur Taştan judoda paralimpik 5'incisi!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, 5'inci sırayı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:30
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        Onur Taştan judoda paralimpik 5'incisi!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, 5'inci sırayı elde etti.

        Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında ev sahibi Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın 29. saniyesinde Fransız sporcu, ippon puanıyla maçta galip gelerek bronz kazandı. Milli sporcu ise paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.

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