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        Onlar Grubu’nun Sanatçı Kadınlarının izinde

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde, 14 Mart Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek "Onlar Grubu'nun Sanatçı Kadınları" başlıklı konuşma, sanat dünyamıza katkı sağlamış kadın sanatçılarımızı mercek altına alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:42
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        Onlar Grubu'nun Sanatçı Kadınlarının izinde
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox’un ilgi gören etkinliklerinden “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” seminerleri, sanat tarihimizin dikkate değer isimlerini ve olaylarını titizlikle incelemeye mart ayında da devam ediyor. 14 Mart Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek “Onlar Grubu’nun Sanatçı Kadınları” başlıklı konuşma, sanat dünyamıza katkı sağlamış kadın sanatçılarımızı mercek altına alıyor.

        Onlar Grubu, 1946 yılında ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde öğrenim gören on öğrencinin girişimiyle kuruldu. Eyüboğlu’nun geleneksel halk sanatları ile Batı resim estetiğini harmanlayan özgün Doğu-Batı sentezi yaklaşımını benimseyen topluluk, sanatsal temalarını işleyişteki yenilikçi tutumlarıyla dönemin sanat ortamına önemli katkılar sağlayan bir hareket olarak sanat tarihimizdeki yerini aldı. Nedim Günsür, Leyla Gamsız, Hulusi Sarptürk, Fahrünisa Sönmez, İvy Stangali, Meryem Özacul, Mehmet Pesen, Fikret Alpe ve Saynur Kıyıcı gibi isimlerin yer aldığı gruba sonradan Turan Erol, Orhan Peker, Fikret Otyam, Osman Oral, Mustafa Esirkuş, İhsan İncesu, Remzi Paşa ve Adnan Varınca da eklendi.

        “Onlar Grubu'nun Sanatçı Kadınları” başlıklı seminerde Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki eserleri referans alarak, Türk sanatına yeni bir soluk getiren bu topluluğu ve özellikle Leyla Gamsız, Alis Aş, Fikret Elpe, Saynur Kıyıcı, İvi Stangali, Maryam Özacul, Nevin Çokay ve Fahrünnisa Sönmez gibi değerli sanatçılarımızın sanatsal mirasını analiz edecek.

        BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz

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        #İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İş Sanat
        #Seza Sinanlar
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