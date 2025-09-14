Trendyol S&uuml;per Lig in 5. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor a 2-1 mağlup olan Konyaspor da moraller bozuldu. Ligin ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle ge&ccedil;en yeşil-beyazlılar, Alanyaspor a yenilmekten kurtulamadı. Ma&ccedil;ın ardından basın mensuplarına a&ccedil;ıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Başkan &Ouml;mer Atiker, hem ma&ccedil;la hem de transferlerle ilgili a&ccedil;ıklamalarda bulundu. Atiker, A&ccedil;ık konuşmak gerekirse beklemediğimiz bir sonu&ccedil; nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığımı s&ouml;yleyebilirim. Şunu da &ccedil;ok iyi biliyorum ki, futbolda bu t&uuml;r sonu&ccedil;lar var. Her zaman kazanacağız diye bir kural yok. İddialı laflar edip altından kalkamayacak durumlara gelmeyiz. Biz k&ouml;t&uuml; bir takım değiliz, daha iyi olacağız ve bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun ve desteklerini s&uuml;rd&uuml;rs&uuml;nler. Ne onları ne de kendimizi mahcup edecek pozisyonlara sokmayacağız dedi. DERS &Ccedil;IKARACAĞIMIZ BİR MA&Ccedil; OLDU Konyaspor Başkanı &Ouml;mer Atiker, konuşmasını ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;: Alanyaspor ma&ccedil;ının teknik konularına &ccedil;ok girmeyeceğim ama ilk yarıda iyi bir performans g&ouml;steremedik. Alanyaspor un &ouml;ne ge&ccedil;mesine ciddi bir karşılık veremedik. İlk yarıda takım olarak iyi değildik ve sonu&ccedil; itibarı ile de soyunma odasına geride gittik. Herkesin g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; gibi, ikinci yarıya bir değişiklikle iyi başladık ve gol&uuml; de bularak, a&ccedil;ık&ccedil;ası &ouml;ne ge&ccedil;me adına umutlandık. Takımın yaptığı bir hata nedeniyle de ikinci gol&uuml; kalemizde g&ouml;rd&uuml;k. Oyunu istediğimiz gibi y&ouml;nlendiremedik. Dediğim gibi, futbolda bunlar var. Alanyaspor yenilgisi bir&ccedil;ok a&ccedil;ıdan ders &ccedil;ıkaracağımız bir ma&ccedil; oldu. YABANCI TRANSFERİNE EŞ ENGELİ Konyaspor Başkanı Atiker, yabancı transferinde futbolculardan &ouml;nce, eşlerini, nişanlılarını ya da kız arkadaşlarını ikna etme ger&ccedil;eği ile y&uuml;zleştiklerini belirterek, &Ouml;zellikle Anadolu kul&uuml;plerini tercih etmemelerinin en &ouml;nemli sebebi; &ccedil;ocuklarının istedikleri eğitimi alamayacak endişesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle de İstanbul a daha sıcak bakıyorlar. Anadolu takımları futbolcudan &ouml;nce futbolcunun eşini ikna etmek zorunda. Biz bunun sıkıntılarını yaşadık ve el sıkıştığımız bir&ccedil;ok futbolcunun eşini, nişanlısını ya da kız arkadaşını ikna edemedik, dolayısıyla bazı &ouml;nemli oyuncuları Konyaspor a kazandıramadık. Yabancı transferi dışarıdan g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi kolay değil şeklinde konuştu. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN OKUL SORUNU Konyaspor Başkanı &Ouml;mer Atiker, &ouml;zellikle okul konusunda futbolcuların eşlerini ikna edemediklerinin altını &ccedil;izerek, ş&ouml;yle konuştu: Yabancı futbolcu transferinde, futbolcudan &ouml;nce evliyse eşiyle el sıkışmak zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Abartmıyorum, &ccedil;ok iyi oyuncularla el sıkıştık. Ama eşleri, nişanlıları ya da kız arkadaşları ile anlaşamadık. Kimileri &ccedil;ocuklarının eğitimini, kimisi ise Konya nın sosyal yaşamının kısıtlı olmasını bahane ederek gelmek istemediler. &Ouml;zellikle &ccedil;ocuklara İngilizce eğitim veren bir okul sıkıntısı karşımızda &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir engel olarak &ccedil;ıktı. En son Barcelona forması giymiş 6 numara bir İspanyol oyuncu ile her konuda anlaştık ama eşine takıldık. Daha doğrusu eşini ikna edemedik. Sebep &ccedil;ocuklarının istediği eğitimi alamayacağını &ouml;ne s&uuml;rerek Konya ya gelmek istemedi. Dolayısıyla da bu oyuncudan vazge&ccedil;mek zorunda kaldık.