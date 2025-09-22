Ölüdeniz nerede? Ölüdeniz hangi şehirde, ilde, bölgede?

Adını sakin sularından alan bu doğa harikası, bir yanda Kumburnu Plajı'nın dinginliğiyle tam bir huzur vahası sunarken, hemen yanı başındaki Belcekız Plajı'nın enerjik atmosferi ve Babadağ'dan atlayan adrenalin tutkunlarıyla dinamik bir kimliğe bürünür. Ölüdeniz'in bu ikili karakteri, onu hem dinlenmek hem de macera yaşamak isteyenler için eşsiz bir destinasyon yapar ve her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çeker.

ÖLÜDENİZ NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye'nin güneybatısında, tarihi Likya bölgesinin kalbinde, Teke Yarımadası'nın Akdeniz kıyılarında yer alan Ölüdeniz, eşsiz bir coğrafi oluşumdur. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı olan bu doğa harikası, Fethiye merkezine yaklaşık 12-14 kilometre mesafededir. Ölüdeniz'in coğrafyasını ve iklimini belirleyen en önemli unsur, hemen arkasında bir duvar gibi yükselen ve zirvesi yaklaşık 2.000 metreye ulaşan heybetli Babadağ'dır.

Babadağ, sadece manzarasıyla değil, aynı zamanda yarattığı termal hava akımlarıyla da bölgenin kaderini şekillendirir. Bu dağ, Ölüdeniz'i dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinden biri yapar. Ölüdeniz'in kendisi ise, denizin dalgalarının binlerce yıldır taşıdığı kumların oluşturduğu bir kumsal seti (kordon) ile ana denizden ayrılan korunaklı bir lagündür. Bu doğal set, lagünün içindeki suyun fırtınalı günlerde bile neredeyse tamamen hareketsiz kalmasını sağlar. Bu eşsiz coğrafi yapı, Ölüdeniz'in o meşhur turkuaz ve sakin sularının sırrıdır.

ÖLÜDENİZ HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari kimlik olarak Ölüdeniz, bir ilçe değil, Türkiye'nin en popüler tatil merkezlerinden biri olan Muğla iline ve bu ilin en büyük ilçelerinden biri olan Fethiye'ye bağlı bir mahalledir. Dolayısıyla Ölüdeniz hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı Muğla, hangi ilçede sorusunun cevabı ise Fethiye'dir. Ölüdeniz, Fethiye Belediyesi'nin ve dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindedir. Bölge konusunda ise ilginç bir durum söz konusudur. Muğla ili, resmi olarak Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alır. Ancak Fethiye ve Ölüdeniz, coğrafi konumları, iklimleri ve bitki örtüleriyle Akdeniz karakteristiği gösterir. Genellikle Türkiye'nin "Turkuaz Sahilleri" olarak da bilinen Akdeniz kıyı şeridinin bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle, idari olarak Ege Bölgesi'nde yer alsa da, coğrafi ve kültürel olarak Ege ile Akdeniz'in buluştuğu eşsiz bir noktadadır. BİR DOĞA HARİKASI OLARAK ÖLÜDENİZ LAGÜNÜ VE PLAJLARI Ölüdeniz'e dünya çapında ününü kazandıran ve ona adını veren, şüphesiz fırtınalı günlerde bile bir göl gibi sakin kalan meşhur lagünüdür. Bu bölge iki ana plajdan oluşur:

Kumburnu Plajı (Lagün içi):

Kumburnu Plajı (Lagün içi): Ölüdeniz'in o meşhur kartpostallık görüntüsünü oluşturan, ana denizle lagünü birbirinden ayıran yarımada şeklindeki plajdır. Lagünün içi, sığ, sıcak ve dalgasız suyuyla adeta bir doğal havuz gibidir. Bu bölge, aynı zamanda milli park statüsünde olduğu için koruma altındadır ve giriş ücretlidir. Sakinliği ve güvenliği nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilir.

Ölüdeniz'in o meşhur kartpostallık görüntüsünü oluşturan, ana denizle lagünü birbirinden ayıran yarımada şeklindeki plajdır. Lagünün içi, sığ, sıcak ve dalgasız suyuyla adeta bir doğal havuz gibidir. Bu bölge, aynı zamanda milli park statüsünde olduğu için koruma altındadır ve giriş ücretlidir. Sakinliği ve güvenliği nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilir. Belcekız Plajı (Açık deniz): Lagünün hemen yanında, açık denize bakan, uzun ve geniş bir kumsaldır. Burası, lagünün aksine dalgalı bir denize sahiptir ve daha çok yüzme, güneşlenme ve su sporları için kullanılır. Belcekız Plajı'nın en önemli özelliği, Babadağ'dan atlayan yamaç paraşütlerinin iniş pisti olmasıdır. Gün boyunca gökyüzünden inen rengarenk paraşütler, plaja sürekli bir hareket ve görsel şölen katar. "Ölüdeniz" isminin, lagünün durgun sularından geldiği düşünülmektedir. En sert rüzgarlarda bile içerideki suyun hareketsiz kalması, ona "ölü" gibi sakin bir deniz imajı vermiştir. BİR MACERA VE TATİL MERKEZİ OLARAK ÖLÜDENİZ'İN KİMLİĞİ Sakin sularının sunduğu huzurun tam zıttı bir deneyim, hemen arkasında yükselen Babadağ'ın zirvelerinde başlar. Ölüdeniz, dünyanın en iyi ve en güvenli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Babadağ'ın farklı yüksekliklerdeki kalkış pistlerinden profesyonel pilotlar eşliğinde yapılan atlayışlar, adrenalin tutkunlarına Ölüdeniz lagününün, Kelebekler Vadisi'nin ve çevredeki adaların nefes kesen manzarasını kuş bakışı izleme imkanı sunar. Bu deneyim, bölge turizminin en önemli lokomotifidir. Ölüdeniz, aynı zamanda çevresindeki diğer doğa harikalarına açılan bir kapıdır. Belcekız Plajı'ndan kalkan teknelerle, sadece denizden ulaşılabilen ve adını barındırdığı kaplan kelebeği türünden alan büyüleyici Kelebekler Vadisi'ne günübirlik turlar düzenlenir. Sarp kayalıkların arasına gizlenmiş bu vadi, şelalesi ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini büyüler. Yine tekne turlarıyla ulaşılan ve üzerinde Bizans döneminden kalma kilise ve şapel kalıntılarının bulunduğu Gemiler Adası (Aziz Nikolaos Adası), tarih ve denizi birleştiren bir başka popüler rotadır. Ayrıca, dünyanın en iyi yürüyüş parkurlarından biri olan tarihi Likya Yolu'nun başlangıç noktalarından biri de Ölüdeniz'in hemen üzerindeki Ovacık'tır. Tüm bu macera ve keşif olanakları, Ölüdeniz'i sadece bir plajdan çok daha fazlası yapar.