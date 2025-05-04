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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Derbiler bizim için sorun olmuyor - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer: Derbiler bizim için sorun olmuyor

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:23 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:23
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          Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

        • 2

          Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Çok önemli 3 puan aldık. Bugün savaşan, çok iyi mücadele eden bir takım gördük. Defansta ve kontraatakta iyi işler yaptık. En iyi oyunumuzu oynamadık. Beraber savaşmanın sonucu olan harika bir sonuç aldık. Bunun her hafta devam etmesini istiyorum. Herkes terinin son damlasına kadar çalıştı." diye konuştu.

        • 3

          Beşiktaş'ın büyük maçlardaki performansına değinen Norveçli teknik adam, şunları kaydetti:

          "Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder. Bu maçlarda da en iyi performansı alırsınız. Takım bu maçlardan heyecan duyar. Fenerbahçe'ye karşı 3-5-2 mi yoksa 4-2-3-1 mi oynar diye analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin hangi sistemi oynayacağına dair analizler yaptık. İyi hazırlandığımız için kimin oynayacağı endişe verici değildi. Fenerbahçe Dzeko, Saint-Maximin, Talisca, En Nesyri gibi uzun oyunculara sahip. Bu anlamda gerçekten çok iyi savunma yaptık. Mert çok iyiydi, Paulista harika oynadı. Felix Uduokhai uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sağlık ekibi 15 dakika oynayacağını söylemişti. Dzeko'nun girdiğini görünce onu çok bekletemedim. Uzun oyuncular girince ceza sahasını korumamız gerekiyordu. O da çok iyi döndü. Bu kadar kısa sürede döndürdüğü için sağlık ekibine de teşekkür ediyorum."

        • 4

          "ÇOK BÜYÜK YETENEKLER"

          İlk 11'de sahaya çıkan genç oyunculardan söz eden Solskjaer, "Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu çok büyük yetenekler. Emrecan Terzi uzun süre sakattı. Geçen hafta döndü ve bugün çok iyi performans sergiledi. Mustafa Hekimoğlu 18 yaşına yeni girdi. Kendisinin çok büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hızlı, tempolu ve karakter olarak çok iyi bir çocuk. Gelişmesi için ona yardım edeceğim. Semih'in de büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        • 5

          "ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN GÜVENLİ ALANDA DEĞİLİZ"

          Ligi üçüncü sırada bitirmek için henüz bir avantaj kazanmadıklarını anlatan siyah-beyazlı teknik adam, "4 çok önemli maçımız var. Amacım takıma istikrar kazandırmak. İniş çıkışlı performansı çözmek benim işim. 4 maça çok iyi hazırlanmak zorundayız. Onlarda da iyi oyun sergileyip kazanmamız gerekiyor. Üçüncülük için güvenli alanda değiliz. Kalan maçlarda elimizden geleni yapmak zorundayız." dedi.

        • 6

          "DERBİLER BİZİM İÇİN SORUN OLMUYOR"

          Norveçli teknik adam, gelecek sezonun planlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

          "Scout ekibimiz ve başkanımızla konuşuyoruz. Ben gelmeden önce finansal durum iyi değildi. Akıllıca hareket etmeli ve doğru isimleri kadromuza katmalıyız. Getireceğimiz oyuncularda hata yapma lüksümüz yok. Oyuncuların davranış biçimi memnun edici. Büyük maçlar, derbiler bizim için sorun olmuyor. Asıl sorun istikrar. Bu 4 maç istikrar açısından karar verici olacak. Galatasaray'ı yendik ve 1 ay sonra umutsuz duruma düştük. Yine iyi bir galibiyet aldık. Bundan sonraki reaksiyonumuzun daha iyi olması lazım. Elimizdeki oyuncuları da geliştirmeliyiz çünkü iyi oyuncularımız var. Antrenmanlarda, maçlarda yaklaşımları ve davranışları çok iyi. Birbirleri için savaşan, mücadele eden takım oluşturmak istiyoruz. Böyle bir maçı kazanınca antrenmana gelmek keyifli oluyor. Herkesin yüzde 10'nü verdiğini biliyorsunuz. Böyle olunca herkesin modu yüksek oluyor. Takımda kimse kimseden üstün değil. Herkesin takım içinde eşit olduğunu, herkesin eşit seviyede olduğunu düşünen biriyim. Önümüzdeki 4 maç Avrupa hedefinin de olduğu durumda yapacakları önümüzdeki yıl için belirleyici olacak. Şimdi kutlama zamanı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir galibiyet oldu. Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bize çok saygılı davrandılar."

        • 7
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