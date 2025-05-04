Ole Gunnar Solskjaer: Derbiler bizim için sorun olmuyor

"DERBİLER BİZİM İÇİN SORUN OLMUYOR"

Norveçli teknik adam, gelecek sezonun planlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Scout ekibimiz ve başkanımızla konuşuyoruz. Ben gelmeden önce finansal durum iyi değildi. Akıllıca hareket etmeli ve doğru isimleri kadromuza katmalıyız. Getireceğimiz oyuncularda hata yapma lüksümüz yok. Oyuncuların davranış biçimi memnun edici. Büyük maçlar, derbiler bizim için sorun olmuyor. Asıl sorun istikrar. Bu 4 maç istikrar açısından karar verici olacak. Galatasaray'ı yendik ve 1 ay sonra umutsuz duruma düştük. Yine iyi bir galibiyet aldık. Bundan sonraki reaksiyonumuzun daha iyi olması lazım. Elimizdeki oyuncuları da geliştirmeliyiz çünkü iyi oyuncularımız var. Antrenmanlarda, maçlarda yaklaşımları ve davranışları çok iyi. Birbirleri için savaşan, mücadele eden takım oluşturmak istiyoruz. Böyle bir maçı kazanınca antrenmana gelmek keyifli oluyor. Herkesin yüzde 10'nü verdiğini biliyorsunuz. Böyle olunca herkesin modu yüksek oluyor. Takımda kimse kimseden üstün değil. Herkesin takım içinde eşit olduğunu, herkesin eşit seviyede olduğunu düşünen biriyim. Önümüzdeki 4 maç Avrupa hedefinin de olduğu durumda yapacakları önümüzdeki yıl için belirleyici olacak. Şimdi kutlama zamanı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir galibiyet oldu. Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bize çok saygılı davrandılar."