İlk ders zili çalıyor! Okullar ne zaman açılacak?
Yaz tatilinde son günlere girilirken, okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı eğitim ve öğretim takvimi ile, yaz tatilinin sona erip okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte 2025-2026 yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih...
Okullarda ilk ders zili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, okulların açılmasıyla dersbaşı yapacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılış tarihi, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini gündemine aldı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.