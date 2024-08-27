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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi

        Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatili süreci devam ediyor. Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Öğrenciler okul ihtiyaçlarını giderirken okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 14 Haziran'da karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline başlamıştı. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre okulların açılış ve kapanış tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:41
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        • 1

          Okulların açılacağı tarih MEB takvimine duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlama tarihi için Eylül ayının ilk haftası uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Veliler tam tarih araştırması yapıyor. Yayınlanan eğitim takvimine göre Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesinin yayımlanmasıyla birlikte, okulların açılış tarihi resmiyet kazandı.

          Buna göre, okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.

          ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

          MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        • 3

          İLK VE İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

          İlk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

          İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek şekilde planlandı.

          İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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