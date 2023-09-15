Denizli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Denizli'de, okul servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 9 lise öğrencisinin de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı
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Denizli'de, okul servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 56'ncı ve 57'nci sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
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Fatih Lenger'in kullandığı okul servisi minibüsü, kavşakta Yasemin Kasap idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki evin garajının demir kapısına çarpıp bahçeye girdi. Kazada, otomobildeki 4 kişi, servis minibüsünün şoförü Lenger ve 9 lise öğrencisi yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.