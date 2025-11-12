Milyonlarca öğrenci ve eğitimcinin takvimlerinde özel bir yeri olan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını aldığı tarihte kutlanan bu anlamlı gün, öğretmenlerin topluma kattığı değeri bir kez daha hatırlatacak. İşte 2025 Öğretmenler Günü’nün tarihi ve detayları...