Öğretmenler Günü tarihi: Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Kasım ayının ortalarına yaklaşırken, eğitim camiasında heyecanlı bir bekleyiş başladı. Her yıl öğretmenlerin emek ve fedakârlıklarını kutlamak için düzenlenen Öğretmenler Günü, bu yıl da öğrencilerden velilere, toplumun her kesiminde anlamlı etkinliklerle karşılanacak. Peki, 2025 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? Detaylar haberimizde...
- 1
Milyonlarca öğrenci ve eğitimcinin takvimlerinde özel bir yeri olan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını aldığı tarihte kutlanan bu anlamlı gün, öğretmenlerin topluma kattığı değeri bir kez daha hatırlatacak. İşte 2025 Öğretmenler Günü’nün tarihi ve detayları...
- 2
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü'nün tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için sabittir ancak denk geldiği gün her yıl değişmektedir. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelecek.
- 3
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılından itibaren uygulanmaktadır. 24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
-
- 4
Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.