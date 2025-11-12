Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 18.00'de görüşecek

        Giriş: 12.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:13
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

        Ziyaret, Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecek.

        ÖMER ÇELİK: DÜZENLİ GÖRÜŞÜYORLAR

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

