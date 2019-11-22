22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk gazetesinin kuruluşundan son gününe kadar ekonomi servisi grafiklerini yapan arkadaşımız Barış Bektaş, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni bir hayata adım atmıştı. Burada açtığı seramik atölyesinin önündeki bir kavgayı ayırmak isteyen Bektaş, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
24 Ekim'de yaşanan akılalmaz olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ile sanıklar Hasan Hüseyin Çetin (22) ve Serhat Karataş için "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Olaydan 18 gün sonra sonra hazırlanan iddianame kan dondurdu. İddianameye göre, sanıklar 24 Ekim Perşembe günü gecesi Cem Orday adlı bir şahıs ile sokak ortasında yüksek sesle tartışıyorlardı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bektaş araya girerek Cem Orday adlı şahsı sakinleştirmeye ve kavgayı ayırmaya çalıştı.
KAFASINI TEKMELEYİP, BIÇAKLADILAR
Yaşanan arbede sırasında olayı çıkaran Cem Orday kaçtı. Ardından Orbay ile kavga eden iki şüpheli, bu sefer kavgayı ayırmaya çalışan Barış Bektaş'ı darp etmeye başladı. Kamera görüntüleri, sanık ifadeleri ve tanıkların beyanlarınca da doğrulandığına dikkat çekilen iddianameye göre, Bektaş aldığı darbelerle yere düştü. Sanıklardan Serhat Karataş, yere düşen Bektaş'ın kafasını defalarca tekmeledi. Diğer sanık Hasan Hüseyin Çetin ise, Bektaş'ı önce göğsünden ardından da sırtından bıçakladı.
BIÇAK SAKLANDIĞI YERDE BULUNDU
Bıçaklamanın ardından sanık Karataş, suç aleti bıçağı Çetin'in elinden aldı ve olay yerinin biraz uzağındaki dolmuş durağının arkasındaki tuvaletin köşesinde bulunan boşluğa sakladı. Bıçak daha sonra saklandığı yerde bulundu.
'BİRLİKTE FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİLER'
İncelenen dosya kapsamında; kamera görüntüsü, şüpheli ikrarı ve tanık beyanlarınca da doğrulanan olayla ilgili iddianamede, şüpheli Serhat Karataş'ın şüpheli Hasan Hüseyin Çetin ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Barış Bektaş'ın ölümüne sebep olan eylemleri gerçekleştirdikleri belirtildi. Savcılık her iki sanığın "kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.
YA OLAYI ÇIKARAN!
İddianameye göre, olayı çıkaran Cem Orbay hakkında 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.
İLK DURUŞMA NE ZAMAN!
Barış Bektaş'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşma 21 Ocak'ta Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
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