O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu! - Haberler

O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu! - Haberler

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında, aşırı hız yapıp trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden araçla ilgili paylaşılan ve tepki çeken görüntüyü inceledi.

PLAKA BİLGİLERİNDEN SÜRÜCÜYE ULAŞILDI AA'da yer alan habere göre Tuzla Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park girişinin bulunduğu alanda kullanılan aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen ve gözaltına alınan C.S.Ç.'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 258 lira para cezası kesildi. REKLAM

"TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN" DA İŞLEM YAPILACAK Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununda yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçu kapsamında işlem yapılacak.