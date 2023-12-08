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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular! - Son dakika haberler

        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!

        İzmir'de, tıraş olmak için berberde sıra bekleyen 35 yaşındaki S.D., dükkana gelen 25 yaşındaki husumetlisi M.Ö. tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 08:42 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:50
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        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
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        İzmir'de olay, Bayraklı ilçesinde önceki gün saat 19.45 sıralarında Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak´taki bir berberde meydana geldi.

        TIRAŞ OLMAK İÇİN SIRA BEKLİYORDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, S.D., tıraş olmak için sıra beklerken husumetlisi M.Ö., tabancayla dükkana girdi.

        VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI

        S.D.'ye tabancayla ateş eden M.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

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        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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