O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!

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İzmir'de olay, Bayraklı ilçesinde önceki gün saat 19.45 sıralarında Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak´taki bir berberde meydana geldi.

TIRAŞ OLMAK İÇİN SIRA BEKLİYORDU DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, S.D., tıraş olmak için sıra beklerken husumetlisi M.Ö., tabancayla dükkana girdi.

VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI S.D.'ye tabancayla ateş eden M.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. REKLAM

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.