Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Nisan 2025 temettü takvimi: Nisan ayında hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak, bu ay kar payı dağıtacak şirketler listesi?

        Nisan temettü takvimi: Nisan ayında hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?

        Nisan ayı temettü takvimi, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Nisan ayında toplamda 23 şirket, hisse başına temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Peki, 2025 Nisan ayında kâr payı dağıtımı yapacak şirketler hangisi ve temettü ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Nisan ayı, yatırımcılar için temettü ödemeleri açısından oldukça hareketli geçiyor. 2025 yılı Nisan ayında 23 şirket, yatırımcılarına hisse başına temettü dağıtacağını duyurdu. Bu gelişme, özellikle pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcıların ilgisini çekerken, ödeme tarihleri de yakından takip ediliyor. Peki, hangi şirketler Nisan ayında temettü verecek ve ödemeler ne zaman hesaplara yansıyacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...

        • 2

          Şirket adı: Afyon Çimento San. T.A.Ş.

          Bist kodu: AFYON

          Temettü tutarı: 0,8500 TL

          Tarihi: 08.04.2025

          Şirket adı: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: AKMGY

          Temettü tutarı: 12,6400 TL

          Tarihi: 09.04.2025

          Şirket adı: Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: ALCAR

          Temettü tutarı: 53,7349 TL

          Tarihi: 10.04.2025

        • 3

          Şirket adı: Koç Holding A.Ş

          Bist kodu: KCHOL

          Temettü tutarı: 5,8480 TL

          Tarihi: 10.04.2025

          Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

          Bist kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 11.04.2025

          Şirket adı: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

          Bist kodu: ALBRK

          Temettü tutarı: 0,1466 TL

          Tarihi: 15.04.2025

        • 4

          Şirket adı: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

          Bist kodu: VAKKO

          Temettü tutarı: 3,4000 TL

          Tarihi: 15.04.2025

          Şirket adı: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: YGGYO

          Temettü tutarı: 7,0000 TL

          Tarihi: 15.04.2025

          Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

          Bist kodu: ENKAI

          Temettü tutarı: 1,7000 TL

          Tarihi: 16.04.2025

        • 5

          Şirket adı: Alarko Holding A.Ş.

          Bist kodu: ALARK

          Temettü tutarı: 2,2507 TL

          Tarihi: 17.04.2025

          Şirket adı: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

          Bist kodu: SELEC

          Temettü tutarı: 0,3400 TL

          Tarihi: 17.04.2025

          Şirket adı: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

          Bist kodu: KTLEV

          Temettü tutarı: 0,9350 TL

          Tarihi: 18.04.2025

        • 6

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          Bist kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.04.2025

          Şirket adı: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

          Bist kodu: KSTUR

          Temettü tutarı: 11,9000 TL

          Tarihi: 21.04.2025

          Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

          Bist kodu: ESCAR

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 22.04.2025

        • 7

          Şirket adı: Çelebi Hava Servisi A.Ş.

          Bist kodu: CLEBI

          Temettü tutarı: 125,3750 TL

          Tarihi: 22.04.2025

          Şirket adı: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

          Bist kodu: GLCVY

          Temettü tutarı: 2,1296 TL

          Tarihi: 24.04.2025

          Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: AVPGY

          Temettü tutarı: 1,5000 TL

          Tarihi: 25.04.2025

        • 8

          Şirket adı: Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: SARKY

          Temettü tutarı: 0,3500 TL

          Tarihi: 25.04.2025

          Şirket adı: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

          Bist kodu: NTGAZ

          Temettü tutarı: 0,4928 TL

          Tarihi: 28.04.2025

          Şirket adı: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: YUNSA

          Temettü tutarı: 0,0325 TL

          Tarihi: 28.04.2025

        • 9

          Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: PAGYO

          Temettü tutarı: 2,8736 TL

          Tarihi: 29.04.2025

          Şirket adı: Birikim Varlık Yönetim A.Ş.

          Bist kodu: BRKVY

          Temettü tutarı: 0,4573 TL

          Tarihi: 30.04.2025

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Habertürk Anasayfa