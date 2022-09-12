Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Ünlü türkücü Nihat Doğan, Ağustos ayında sessizce evlenmişti. Sade bir törenle dünyaevine giren Doğan'ın eşi, magazin dünyası tarafından merak ediliyor. Peki, Nihat Doğan'ın eşi kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

NİHAT DOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Nihat Doğan'ın yeni evlendiği eşinin ismi Arzu olarak biliniyor. İranlı olan Arzu Doğan hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan, Arzu'nun; Nihat Doğan hayranı olduğu ve çiftin bir senedir birlikte olduğu biliniyor.

NİHAT DOĞAN VE ARZU DOĞAN BEBEK BEKLİYOR

Arzu Doğan'ın hamilelik haberi nedeniyle düğünü erken bir tarihe aldıklarını söyleyen Nihat Doğan: "Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmî nikâhı kıydık" demişti.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı.

İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başlayan Nihat Doğan, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

NİHAT DOĞAN'IN ALBÜMLERİ

1994 - Kırdın Kalbimi

1996 - Ayrılık Acı Bir Şey

1998 - Anlamıyorlar

2000 - Dayan Yüreğim

2001 - Züleyha

2002 - Zor Gelir

2004 - Seve Seve

2005 - Bitanesinden Bitanesine

2007 - Allah Belanı Versin

2009 - 1071