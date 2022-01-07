Çiftin sözcüsü, bir süredir kulislerde dolaşan 'bebek' haberini doğruladı. People dergisine konuşan sözcü, "Müstakbel anne ve baba çok mutlu." diye konuştu.

Bu doğacak olan bebek Shibata'nın ilk, 58 yaşındaki Cage'in ise üçüncü çocuğu olacak.