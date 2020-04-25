DHA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United´ın Suudi Prens Selman tarafından satın alınmasının ardından yıldız futbolcuların isimleri siyah-beyazlı kulüple anılmaya başladı.

Büyük bir transfer bütçesi belirleyen Newcastle´da birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan futbolcular Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal oldu. Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vidal´ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete girdi. Barcelona´nın da Şilili yıldız için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda hedefteki ikinci isim ise Bale oldu. Her transfer döneminde Real Madrid´den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif yapılması planlanıyor. Newcastle ile ismi anılan diğer bir yıldız ise PSG´nin Uruguaylı golcüsü Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cavani´nin de takıma dahil edilmesi için çalışmalar yapılması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2 ADAY

Öte yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gidileceği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri. İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce´nin yerine göreve getirileceği belirtildi.