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        Netanyahu, ateşkes anlaşmasını desteklemeyecek

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun 409 gündür saldırılar düzenlediği Gazze'de ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceğini dile getirdiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:43
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        Netanyahu, ateşkes anlaşmasını desteklemeyecek
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        Israel National News adlı haber sitesine göre, İsrail Meclisi (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada Gazze’ye saldırıları sona erdirecek bir anlaşmayı desteklemediğini söyledi.

        Habere göre Netanyahu, İsrail ordusunu Gazze'den çekecek ve saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya "Hamas'ın iktidara dönmesi" ihtimali nedeniyle karşı olduğunu belirtti.

        "HİÇBİR KOŞULDA BUNA İZİN VERMEYE HAZIR DEĞİLİM"

        Netanyahu’nun "Hiçbir koşulda buna izin vermeye hazır değilim." dediği öne sürüldü.

        Ayrıca, İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi üyeleri, Netanyahu’nun Lübnan'da bir anlaşmanın etkili olacağına inanmadığını ve bu nedenle İsrail'in Hizbullah'a karşı “hareket özgürlüğünde” ısrar ettiğini söyledi.

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        Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiğini yazmıştı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 922 Filistinli öldü, 103 bin 898 kişi yaralandı.

        Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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